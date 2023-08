Mann erleidet bei einem Betriebsunfall in Weißenhorn Verbrennungen

Wohl wegen einer Verwechslung ist ein Mann an seinem Arbeitsplatz in Weißenhorn verletzt worden. Eigentlich wollte er sich nur die Hände waschen.

Ein 58-jähriger Mann hat in einem Betrieb in Weißenhorn wohl zwei unterschiedliche Absperrhähne verwechselt und sich deswegen am Arm verletzt. Der Unfall ereignete sich dem Polizeibericht zufolge am Donnerstag um kurz nach 9 Uhr.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann sich an einer Betriebseinrichtung, die dafür nicht vorgesehen ist, die Hände waschen wollte. Dabei strömte aus einem Absperrhahn nicht Wasser, sondern Wasserdampf aus, wodurch sich der Mann Verbrennungen ersten Grades an einem Unterarm zuzog. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. (AZ)