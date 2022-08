Mann fährt berauscht Auto und hat Drogen bei sich

Bei einer Verkehrskontrolle in Weißenhorn stellen Polizisten drogentypische Ausfallerscheinungen bei einem Autofahrer fest. Ein Schnelltest ist positiv.

Ein 43 Jahre alter Mann muss sich nach einer Kontrolle in Weißenhorn wegen einer Fahrt unter Drogeneinfluss und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Am frühen Dienstagmorgen war der Autofahrer nach Polizeiangaben in der Günzburger Straße unterwegs.

Als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, konnten bei dem Mann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis an. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Die Beamten fanden außerdem eine geringe Menge Amphetamin in seinen mitgeführten Sachen. (AZ)