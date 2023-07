Mann fährt in Weißenhorn mit fremdem Fahrrad: Wem gehört es?

Die Polizei kontrolliert in der Nacht zum Sonntag einen Radfahrer. Dabei stellt sich heraus: Das Fahrrad, mit dem er unterwegs ist, gehört ihm gar nicht.

In Weißenhorn ist die Polizei aktuell auf der Suche nach dem rechtmäßigen Besitzer eines Fahrrades. Eine Streifenbesatzung hatte in der Nacht zum Sonntag einen 39-jährigen Mann angehalten, der in der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn mit einem Fahrrad unterwegs war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann das von ihm benutzte Fahrrad zuvor unterschlagen hatte. Er hatte es im Stadtpark in Weißenhorn gefunden und an sich genommen, um seinen Weg fortzusetzen, so die Polizei. Wer Angaben zum rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrades machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 07309/96550 zu melden. (AZ)