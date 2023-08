Mann fährt nach Wildunfall in Weißenhorn einfach mit dem Auto weiter

Ein Autofahrer erfasst mit seinem Wagen ein Reh, meldet den Unfall in Weißenhorn jedoch nicht bei der Polizei. Nun erwartet den 74-Jährigen eine Anzeige.

Im Bereich der Illerberger Straße in Weißenhorn hat sich am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr ein Wildunfall ereignet. Ein 74 Jahre alter Autofahrer überfuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen ein Reh. In der Annahme, das Tier sei ohnehin tot, fuhr der Mann einfach weiter, ohne den Wildunfall der Polizei zu melden oder nach dem Tier zu sehen. Wenige Minuten später kam an der Unfallstelle zufällig eine Polizeistreife vorbei. Sie konnte den Unfallverursacher ermitteln.

Wildunfälle sind unverzüglich bei einer Polizeidienststelle zu melden

Laut Polizeibericht entdeckten die Beamten vor Ort nicht nur das noch lebende und auf der Fahrbahn liegende Reh, sondern auch das Kennzeichen des Unfallfahrzeuges. Den 74-jährigen Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Bayerischen Jagdgesetz. Die Polizeiinspektion Weißenhorn weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Wildunfälle unverzüglich und sofort bei einer Polizeidienstelle zu melden sind. Das diene zum einen dazu, dass verletzte Tiere nicht unnötig leiden müssen, und zum anderen, um eine Gefahrensituation für andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer oder gar weitere Unfälle zu verhindern. (AZ)