Mann ohne Führerschein sitzt unter Drogeneinfluss am Steuer

Polizisten kontrollieren in Weißenhorn einen Autofahrer. Der 32-Jährige besitzt keine Fahrerlaubnis und räumt den Konsum von Betäubungsmitteln ein.

Mehrere Strafverfahren und ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit kommen auf einen Mann zu, der Auto gefahren ist, obwohl er gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr, so teilt die Polizei mit, wurde der Autofahrer in der Gotenstraße in Weißenhorn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 32-Jährige keinen Führerschein hat. Außerdem zeigte der Mann drogentypische Auffälligkeiten. Er gab zu, Drogen konsumiert zu haben. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Obendrein fanden sie bei dem 32-Jährigen noch eine geringe Menge an Drogen. (AZ)