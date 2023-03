Mann sucht nach Handy und wird in Weißenhorn von Zug erfasst

Ein 38-Jähriger überquert das Gleisbett der Bahnstrecke in Weißenhorn. Dabei verliert er sein Mobiltelefon. Den herannahenden Zug bemerkt er nicht.

Glücklicherweise noch halbwegs glimpflich ausgegangen ist am frühen Mittwochmorgen ein Unfall auf der Bahnstrecke in Weißenhorn. Ein Mann hielt sich dort im Gleisbett auf und wurde von einem Zug erfasst. Der 38-Jährige erlitt dabei nach Angaben der Polizei einen Bruch. Er wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt.

Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Gleisanlagen an der Adolf-Wolf-Straße. Der 38-Jährige befand sich dem Polizeibericht zufolge nach einer Partynacht auf dem Heimweg. Er wollte offenbar den schnellstmöglichen Weg nehmen und überquerte das Gleisbett. Dabei verlor der Mann sein Handy.

Ein Test ergab, dass der Mann stark betrunken war

Der 38-Jährige machte sich sogleich daran, den Gleiskörper nach dem Mobiltelefon abzusuchen. Dabei bemerkte er jedoch nicht, dass ein Zug herannahte. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der Mann von dem Zug erfasst und dadurch verletzt. Wie sich herausstellte, stand der Mann zum Zeitpunkt des Unglücks unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein Test ergab demnach einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an.

Isabel Schreck, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten, berichtet auf Nachfrage unserer Redaktion, dass zwei Punkte im Fokus der Ermittlungen stehen. Zum einen werde geprüft, ob eine fahrlässige Körperverletzung vorliegt. Schreck geht allerdings davon aus, dass man das dem Lokführer unter diesen Umständen nicht anlasten kann. Zum anderen untersuchen die Ermittler, ob das Vorgehen des 38-Jährigen ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr war. Der weitere Zugverkehr von und nach Weißenhorn am Mittwochmorgen wurde Schreck zufolge durch den Unfall nicht beeinträchtigt. (jsn, AZ)