Nach fünf Bier: Mann verlässt Wirtschaft, ohne zu bezahlen

Ein Mann trinkt in einer Gaststätte in Weißenhorn fünf Bier. Ohne zu bezahlen, verlässt er das Lokal. Jetzt sucht die Polizei nach dem circa 35-Jährigen.

Noch ist unklar, wer der Mann ist, der in einer Weißenhorner Gaststätte fünf Bier im Wert von 21 Euro getrunken und nicht dafür bezahlt hat. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am vergangenen Freitagabend gegen 20.40 Uhr in einem Lokal in der Innenstadt. Noch bevor er abkassiert werden konnte, verließ der Mann die Gaststätte. Als er von einem Kellner angesprochen wurde, rannte der Mann davon.

Kellner und Koch verfolgen den Mann durch Weißenhorn

Der Kellner und der Koch konnten den Flüchtenden noch über einen halben Kilometer weit verfolgen, verloren ihn dann aber aus den Augen. Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt.

circa 35 Jahre alt

1,83 Meter groß

südländisches Erscheinungsbild

kurze, dunkle Haare mit Dreitagebart

er trug eine dunkle Winterjacke mit Fellkragen und eine olivgrüne Basecap.

Hinweise zu der Person und dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/965510 entgegen. (AZ)