Weißenhorn

vor 33 Min.

Mann wehrt sich in Weißenhorn massiv gegen Transport ins Krankenhaus

Zunächst war der Mann damit einverstanden, ins Krankenhaus gebracht zu werden. Doch beim Einsteigen in den Rettungswagen fing er an, sich dagegen zu wehren.

Ein verwirrt wirkender Mann spricht eine Fußgängerin in Weißenhorn an. Als er mithilfe der Polizei in eine Klinik gebracht werden soll, wird er gewalttätig.

Mit Unterstützung der Weißenhorner Polizei sollte am späten Montagabend ein Mann in ein Krankenhaus gebracht werden. Doch der 27-Jährige wehrte sich massiv und beleidigte die Beamten. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz in Weißenhorn leicht verletzt Dem Polizeibericht zufolge hatte der Mann zuvor barfuß und ohne Oberbekleidung eine Fußgängerin in Weißenhorn angesprochen, er wirkte dabei stark verwirrt. Zunächst war der 27-Jährige auch mit dem Transport in die Klinik einverstanden. Beim Einsteigen in den Rettungswagen fing er jedoch an, sich gegen die Maßnahme zu wehren, weshalb die Polizisten ihm Handfesseln anlegen wollten. Wie die Polizei weiter mitteilt, trat und schlug der Mann massiv in Richtung der Beamten, zudem beleidigte er sie fortwährend. Einer der Polizisten wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. (AZ)

