Weißenhorn

13:47 Uhr

Mann wird bei Betriebsunfall in Weißenhorn lebensgefährlich verletzt

Ein 53-Jähriger steigt in einer Firma in Weißenhorn auf eine Leiter, um an Stromkabeln zu arbeiten. Dann stürzt er aus bislang ungeklärter Ursache zu Boden.

Im Weißenhorner Gewerbegebiet hat sich ein Mann beim Sturz von einer Leiter lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, führte der 53-Jährige am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr in einer Firma an der Rudolf-Diesel-Straße Arbeiten an der Elektro-Verkabelung aus. Dafür stieg er auf eine beidseitig begehbare Stehleiter. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann ohne Fremdeinwirkung aus etwa drei Metern Höhe von der Leiter. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. (AZ)

