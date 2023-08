Mann wird beim Ladendiebstahl in Weißenhorn ertappt

Waren im Wert von fast 300 Euro hatte ein Dieb bei sich, der in Weißenhorn überprüft wurde. Gegen den Mann bestand auch ein offener Haftbefehl.

Schnaps und Parfüm wollte ein Mann in Weißenhorn stehlen, Angestellte eines Supermarkts haben ihn allerdings auf frischer Tat ertappt. Dem Polizeibericht zufolge bermerkte ein Mitarbeiter des Supermarkts einen verdächtigen Mann, der Parfüm in seine Jacke steckte und die Abteilung verließ. An der Kasse bezahlte der 46-Jährige jedoch lediglich ein Bier, weshalb der verständigte Ladendetektiv ihn kontrollierte. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann zwei Schnapsflaschen in seinem Hosenbund stecken hatte, außerdem hatte er ingesamt vier Parfüms bei sich. Zwei der Parfüms konnten einem anderen Geschäft zugeordnet werden. Diese hatte der 46-Jährige kurz vor der genannten Tat in einem Drogeriemarkt in Weißenhorn entwendet.

Der Täter zahlte einen höheren Betrag und konnte danach wieder gehen

Der Gesamtwert des Diebesguts liegt nach weiteren Angaben der Polizei bei fast 300 Euro. Als die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, stellte sich außerdem heraus, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl bestand. Nachdem der 46-Jährigen einen höheren Geldbetrag bezahlt hatte, konnte er wieder entlassen werden. Gegen ihn wird nun wegen zweifachen Ladendiebstahls ermittelt. (AZ)