Er wollte wenden wegen der Proteste: Verursacher flüchtet nach Unfall

Beim Versuch, einen Stau in Weißenhorn zu umgehen, fährt ein Mann mit seinem Auto gegen einen anderen Wagen. Um den entstandenen Schaden kümmert er sich nicht.

Ein Autofahrer, der am Montagmorgen einen Stau in Weißenhorn umfahren wollte, hat beim Wenden ein anderes Auto beschädigt. Anschließend fuhr die Person einfach weiter, ohne den Unfall zu melden. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Stau auf der Staatsstraße 2019 in Weißenhorn wegen Bauernprotesten

Wegen der Proteste von Landwirtinnen und Landwirten staute sich am Montagmorgen auch der Verkehr auf der Staatsstraße 2019 zwischen den Kreisverkehren Illerberger Straße/Herzog-Georg-Straße und Memminger Straße/Roggenburger Straße in Weißenhorn. Wie die Polizei mitteilt, bog ein weißer VW daraufhin von der Staatsstraße nach links in eine Hofeinfahrt ab, um zu wenden. Als das Auto wieder rückwärts aus der Hofeinfahrt auf die Staatsstraße fuhr, stieß es mit einem auf der Staatsstraße stehenden Auto zusammen. Anschließend entfernte sich der Fahrer des weißen VW mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem anderen Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden von ungefähr 2000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Unfallverursacher machen können und/oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)