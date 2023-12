Weißenhorn

vor 32 Min.

Matthias Düffert aus Weißenhorn ist treuer Begleiter des Bähnle

Plus Der Amateurfotograf Matthias Düffert hat zahlreiche Züge auf der Strecke nach Weißenhorn abgelichtet. Ein malerisches Motiv fehlt noch in seiner Sammlung.

Von Jens Noll

Für Pendlerinnen und Pendler ist es einfach nur ein Zug, der sie nach Weißenhorn bringt oder von der Fuggerstadt aus in andere Orte. Für Matthias Düffert ist das Bähnle ein beliebtes Fotomotiv. Auf freiem Feld, in der Dunkelheit, bei strahlendem Sonnenschein, im Nebel oder in winterlicher Landschaft – er hat die roten Triebwagen schon in vielen verschiedenen Situationen abgelichtet. Natürlich hat er auch den historischen Sonderzug, der jüngst zum zehnjährigen Bestehen der Regionalbahn seit der Reaktivierung der Strecke verkehrte, vor die Linse bekommen. Eigentlich porträtiere er ja lieber Menschen, sagt Düffert. Doch er habe sich in die Fotomodelle aus Stahl verguckt.

Angesprochen auf seine Leidenschaft, blickt der Leser unserer Zeitung zurück auf das Jahr 2004: Als Düffert damals den Aktionstag „Mobil ohne Auto“ der lokalen Agendagruppe am stillgelegten Weißenhorner Bahnhof besuchte, wuchsen zwischen den Gleisen hohe Gräser, Wildkräuter überwucherten die Bahnschwellen. "Der Bahnhof wirkte seinerzeit ganz und gar nicht wie der Verkehrsknotenpunkt einer prosperierenden schwäbischen Kleinstadt", erzählt er. Obwohl die Veranstaltung gut besucht war – vermutlich, weil die Menschen eine Fahrt in einer historischen Dampfeisenbahn unternehmen konnten – habe er wenig Hoffnung gehabt, dass die Reaktivierung der Strecke für einen planmäßigen Personennahverkehr eines Tages realisiert werden würde. Der Personenverkehr war 1966 auf der Strecke eingestellt worden, fortan wurde sie nur noch für den Güterverkehr genutzt.

