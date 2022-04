Schrott Kutter übernimmt MS Metallhandel in Weißenhorn

Unter neuem Eigentümer und mit einem neuen Geschäftsführer geht der Betrieb bei MS Metallhandel in Weißenhorn weiter. Die Beschäftigten werden übernommen.

Die August Kutter GmbH & Co. KG aus Memmingen hat zum 1. März 2022 die MS Metallhandel Süd GmbH & Co. KG (vormals MS Metallhandel GmbH) aus Weißenhorn übernommen. Die Geschäftsleitung geht an den Kutter-Geschäftsführer Felix Korte über. Der bisherige Unternehmensinhaber Johannes Möhrle-Schüller koordiniert zusammen mit seinem Nachfolger Felix Korte den Übergang und kümmert sich um den Wissenstransfer, damit die Unternehmensprozesse reibungslos weiterlaufen.

In einer Pressemitteilung der August Kutter GmbH & Co. KG beschreibt Felix Korte die Erweiterung des Kutter-Leistungsspektrums: "MS Metallhandel Süd ergänzt unser bisheriges Schrott-Kutter-Portfolio um Spezialgebiete im Schrotthandel wie Abfallarten aus Präzisions-, Stanz- und Zerspantechnik sowie Druckerei- und Sonderabfälle. Dazu zählen beispielsweise auch legierte, gold- und silberveredelte Oberflächen, verschiedene Kupferlegierungen und Gefahrgut."

Die August Kutter GmbH aus Memmingen gehört zur Dorr-Gruppe

Johannes Möhrle-Schüller ergänzt: "Es gibt eine große Schnittmenge und viele Synergieeffekte bei den beiden Unternehmen." Er freue sich, dass das Unternehmen zur familiengeführten Dorr-Unternehmensgruppe in sehr professionelle Hände gegangen sei. Das Team aus sieben Beschäftigten bleibt laut Mitteilung bestehen und unterstützt Felix Korte bei der nahtlosen Fortführung der Geschäfte im Bereich Metallhandel, Gefahrstoffentsorgung und Aufbereitung der unterschiedlichen Qualitäten.

Der neue Geschäftsführer ergänzt: "MS Metallhandel Süd ist für August Kutter und die gesamte Dorr-Unternehmensgruppe eine große Bereicherung. Wir freuen uns sehr darauf, mit den von Herrn Möhrle-Schüller erschlossenen Spezialgebieten unser Leistungsangebot zu vertiefen und abzurunden, indem wir mit für uns neuen Nischenbereichen neue Absatzwege erschließen."

Das Unternehmen aus Memmingen – kurz: "Der Schrott-Kutter" – leistet nach eigenen Angaben seit mehr als 40 Jahren einen wichtigen Beitrag zum Wertstoffmanagement im Bereich Schrott, Altmetall, Altfahrzeug- und Gefahrstoffentsorgung, Industrieabbruch und Full-Service-Demontage. Seit 1996 ist die Firma Teil der Dorr-Gruppe. Als Spezialist für Containerdienste, Altmetalle, Schrott, Demontage und Rohstoffversorgung ist Dorr über den süddeutschen Raum hinaus bekannt. Das Familienunternehmen wird in dritter Generation von Brita Dorr gemeinsam mit den Geschäftsführern Andreas Rosacker und Felix Kurz geleitet. (AZ)

