Messe „Living in all Facets“ findet zum ersten Mal in der Weißenhorner Fuggerhalle statt

„Unsere erste Messe letzten Herbst war noch im Dorfstadl Buch, jetzt sind wir mit 58 Ausstellern in der Fuggerhalle in Weißenhorn“, erzählt Katharina Kramer stolz. Sie ist die Organisatorin der Messe „Living in all Facets“ und selbst mit Thermomix und italienischen Parfüms von Chogan dabei. Ihr Partner Daniel Walter unterstützt sie mit seinem Computerservice bei der Planung und der Website.

Dienstleister, Vertriebe und Kunsthandwerker stellen ihre Produkte vor

Am Samstag, 12. April, und Sonntag, 13. April, präsentieren Dienstleister, Vertriebe und Kunsthandwerker ihre Produkte in der Fuggerhalle in Weißenhorn. „Die Grundidee der Messe war, dass wir als Kleingewerbliche mal rauskommen und zeigen: Wir sind da“, erklärt Kramer. „Wir wollen einfach gerne mit den Menschen in Kontakt kommen und unsere Arbeit vorstellen.“ Neben den Ständen der lokalen Kleingewerbetreibenden und Selbstständigen rundet ein Rahmenprogramm die Messe ab.

Streetfood, Tänzer und Gewinnspiele sorgen für ein buntes Rahmenprogramm

Am Samstag ist von 16 bis 21 Uhr Women‘s Day, bei dem die ersten 50 Frauen ein Geschenk bekommen. „Dazu gibt es Vorträge unserer Gesundheitsdamen, unter anderem zum gesunden Darm und zu permanent Make-up.“ Kulinarisch versorgt werden die Besucher der Messe mit Streetfood der Illerbuben und DieDa. Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr ist Family Day. Es tanzt die WhiteHorn LineDance Gruppe und die Tänzerinnen und Tänzer von FKV Dance aus Neu-Ulm.

Auch für Kinder ist am Sonntag mit Kinderschminken und Mal-Ecke einiges geboten, ihre Eltern können währenddessen an den verschiedenen Workshops und Aktionen teilnehmen. „Die Besucher haben auch die Chance auf tolle Preise“, erzählt Kramer, „unter anderem gibt es neben einem permanent Make-up und einem Olivenbaum auch einen Drohnenflug zu gewinnen.“ Spontane können sich zudem auf der Messe ein Tattoo stechen lassen.

Nach langer Organisation steht die Planung für die Messe „Living in all Facets“

„Ursprünglich war die Stadthalle in Weißenhorn als Location geplant, leider mussten wir spontan auf die Fuggerhalle umsteigen und vieles neu organisieren“, erzählt die Veranstalterin. Verschiedenste Auflagen, Brandschutzkonzepte und bürokratische Hürden machten es dem Orga-Team nicht leicht, alles rechtzeitig fertig zu bekommen.

Umso froher ist Kramer, dass jetzt alles steht. „Ehrlich gesagt, bin ich schon ein bisschen aufgeregt“, gibt sie zu. Aber sie sei überzeugt, dass die Messe ein voller Erfolg wird. „Wir haben supertolle Aussteller und alle sind mit so viel Herzblut dabei, das kann nur gut werden“, ergänzt sie. Interessierte können am Samstag, 12. April, ab 16 Uhr vorbeikommen. Am Sonntag, 13. April, geht es bereits um 11 Uhr los.