Mit dem Rad nach Weißenhorn: So feiert der Landkreis seinen Geburtstag

Ein Bürgerfest bildet den Auftakt zu den Feierlichkeiten 50 Jahre Landkreis Neu-Ulm. Das alles ist am 2. Juli geboten.

Der Landkreis Neu-Ulm wird 50 Jahre alt. Und das soll gefeiert werden. Das runde Jubiläum startet mit einem Bürgerfest am Samstag, 2. Juli, im Stadtpark Weißenhorn. Den ganzen Tag über gibt es vielseitiges Programm, das vom Auftakt zum Stadtradeln mit schwungvoller Blasmusik über einen Familiennachmittag bis hin zu einem Open Air am Abend reicht. Als Moderatorin führt die Schauspielerin und Kabarettistin Kathi Wolf aus Weißenhorn durch den Tag.

Eine Sternfahrt, an der sich alle 17 Landkreiskommunen beteiligen, bildet zugleich den Auftakt zur Aktion Stadtradeln. Von verschiedenen Orten im Landkreis wird zum Treffpunkt im Stadtpark Weißenhorn geradelt. Das Ziel soll gegen 10.30 Uhr erreicht werden. Die Teilnehmerzahl für die Sternfahrt ist begrenzt - deshalb ist eine Anmeldung bis spätestens 27. Juni per E-Mail erforderlich an yvonne.hermann@lra.neu-ulm.de.

Die Startpunkte im Überblick:

Elchingen , 8.15 Uhr, Dorfplatz Gemeinde Thalfingen , Elchinger Straße

, 8.15 Uhr, Dorfplatz Gemeinde , Elchinger Straße Nersingen , 9 Uhr, Rathausplatz

, 9 Uhr, Rathausplatz Pfaffenhofen und Holzheim , 10 Uhr, Rathausplatz Pfaffenhofen

und , 10 Uhr, Rathausplatz Landratsamt und Stadt Neu-Ulm , 8.30 Uhr, Landratsamt Neu-Ulm , Kantstraße 8

, 8.30 Uhr, , Kantstraße 8 Senden, 9.30 Uhr, Rathausvorplatz

Vöhringen , 9.30 Uhr, Rathaus

, 9.30 Uhr, Rathaus Bellenberg , 9.30 Uhr, Rathaus

, 9.30 Uhr, Rathaus Illertissen , Kellmünz, Altenstadt , 9.30 Uhr, Rathaus Illertissen

, Kellmünz, , 9.30 Uhr, Rathaus Buch, Osterberg , Oberroth , Unterroth , 9.30 Uhr, Grund- und Mittelschule in Buch

, , , 9.30 Uhr, Grund- und Mittelschule in Buch Roggenburg , 10 Uhr, Gewerbegebiet "Am Priel", Biberach

Offizieller Beginn des Bürgerfestes ist um 11 Uhr. Bereits zur Einfahrt der Radlerinnen und Radler wird ab 10.30 Uhr der Musikverein Bubenhausen spielen und verspricht Blasmusik mit Schwung bis circa 13 Uhr. Während des gesamten Tages versorgt der Fußballverein Weißenhorn 1920 die Besucherinnen und Besucher mit Getränken. Kulinarische Angebote bieten verschiedene Foodtrucks und ein örtlicher Verein.

Der Nachmittag beim Bürgerfest gehört den Familien

Von 13 bis 17 Uhr steht der Stadtpark in Weißenhorn dann ganz im Zeichen eines Familiennachmittags. Neben einem abwechslungsreichen Spiele- und Mitmachangebot treten die fünf Musikschulen des Landkreises Neu-Ulm auf. Diese haben für das Jubiläum extra ein Projektorchester gegründet, das sein Repertoire präsentieren wird. Für zusätzlichen Schwung sorgt der Auftritt der Tanzgruppe FKV-Dance.

Der Kreisjugendring wird mit seinem Spielmobil vor Ort sein. Außerdem gibt es eine Rollrutsche, eine Slackline sowie verschiedene Mal- und Bastelangebote. Darüber hinaus ist ein Landkreis-Quiz mit einem Roboter geplant. Zudem wird es Informationsstände des Landkreises Neu-Ulm, des Kreisjugendrings und der Musikschulen geben. Ebenfalls wird die Seniorenbeauftragte des Landkreises für Fragen vor Ort sein.

Bands aus der Region sorgen beim Open Air für Stimmung

Um 18 Uhr beginnt das Open Air, bei dem Bands aus dem Landkreis für Stimmung sorgen werden. Auftreten werden Ilber von Qunstwerk (18 Uhr), Edelstoff (19 Uhr), Facing Fears (20.20 Uhr) und die Bätscher Buam (21.40 Uhr).

Der Eintritt zum Bürgerfest ist den gesamten Tag kostenfrei. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Fuggerhalle in Weißenhorn statt. Das Landratsamt wird wenige Tage vor der Veranstaltung, bekannt geben, wo sie stattfindet. Bürgerinnen und Bürger müssen während des Festes einige Sicherheitshinweise beachten. Ab 17 Uhr ist die Durchfahrt für Räder sowie das Mitbringen von Hunden im Park untersagt. Zudem wird es ab 17 Uhr eine Einlasskontrolle geben – deshalb bitte den Personalausweis nicht vergessen. Taschen werden stichprobenartig kontrolliert. Das Mitbringen von Speisen und Getränken sowie gefährlicher Gegenstände ist nicht gestattet. Mehr Informationen gibt es unter www.landkreis-nu.de/50Jahre. (AZ)