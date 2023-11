Mit dem umgekehrten Adventskalender Bedürftigen eine Freude machen

Die katholische Arbeitnehmerbewegung gibt wieder Taschen aus, die Interessierte mit Lebensmitteln und Dingen für den täglichen Gebrauch füllen können.

Unter dem Motto "Eine gute Tat - jeden Tag" ruft die katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Iller-Donau auch heuer wieder zur Teilnahme an einer wohltätigen Aktion auf. Mit einem umgekehrten Adventskalender können Interessierte aus Weißenhorn und Umgebung sozial benachteiligte Menschen in der Region unterstützen.

Statt jeden Tag etwas aus dem Adventskalender herauszunehmen, legen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion jeden Tag etwas hinein. Die gefüllte Adventskalendertasche wird schließlich zu einem Geschenk für Bedürftige. "Letztes Jahr haben wir 225 Taschen gespendet", berichtet Silke Göltenbodt, Bildungsreferentin der KAB Iller-Donau. "Dieses Jahr haben wir noch mehr Taschen zur Verfügung, insgesamt 300." Verteilt werden diese wieder vor den Tafelläden und eventuell über die Wohnungslosenhilfe.

Noch vor Weihnachten werden die gefüllten Taschen an benachteiligte Menschen verteilt

Für eine bessere Organisation bittet die KAB um eine Anmeldung über die Internetseite www.kab-illerdonau.de oder per E-Mail an info@kab-illerdonau.de. Dabei sollte jede Spenderin und jeder Spender die eigene Adresse angeben. Nach der Anmeldung bekommen sie eine Tasche zugeschickt, in die sie jeden Tag von 1. bis 17. Dezember (3. Advent) etwas für den täglichen Gebrauch packen können. Wer möchte, kann auch einen Karton dafür verwenden.

Die Beschenkten freuen sich über haltbare und originalverpackte Lebensmittel, Dinge des täglichen Gebrauchs und Leckereien. Gut geeignet sind zum Beispiel Mehl, Zucker, Kaffee, Gewürze, Süßigkeiten und Nudeln, aber auch Zahnpasta, Duschgel und weitere Artikel zur Körperpflege. Die KAB bittet allerdings darum, auf Selbstgemachtes zu verzichten.

Nähere Informationen über die Abgabestellen erhalten die Spenderinnen und Spender bei der Zusendung der Tasche oder auf der Homepage der KAB. Noch vor Weihnachten werden die gefüllten Adventskalendertaschen an benachteiligte Menschen verteilt.