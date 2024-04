Weißenhorn

vor 17 Min.

Mit den Fuggern kennt er sich schon aus: Das ist der neue Museumsleiter

Der künftige Museumsleiter Kai Engelmann freut sich auf die neue Stelle in Weißenhorn. Mit seiner Familie wird er auch in die Fuggerstadt ziehen.

Plus Kai Engelmann wird als Nachfolger von Matthias Kunze künftig das Heimatmuseum in Weißenhorn leiten. Der 29-Jährige war unter anderem schon in Augsburg tätig.

Von Jens Noll

Diese Stelle zieht sogar einen Historiker aus der ehemaligen Freien Reichsstadt Esslingen am Neckar nach Weißenhorn: Am 1. Mai wird die Tätigkeit des neuen Museumsleiters in der Fuggerstadt beginnen. Vorab hat sich unsere Redaktion bereits mit dem Mann unterhalten, der die Nachfolge von Matthias Kunze antreten wird. "Das ist eine echt spannende Stelle", sagt Kai Engelmann. Der 29-Jährige ist Vater von zwei Kindern, mit seiner Familie wird er auch eine Wohnung in Weißenhorn beziehen. "Ich habe schon viele nette Leute hier kennengelernt", erzählt er.

Kunze, der mit Engelmann voraussichtlich noch einige Monate zusammenarbeiten wird, ist überzeugt, dass sich die Stadtverwaltung im Auswahlverfahren für die richtige Person entschieden hat. "Neben seiner fachlichen Qualifikation verfügt Herr Engelmann über ein gutes kommunikatives Profil, mit dem er unser Museum künftig sicher sehr gut nach außen vertreten wird", sagt der bisherige Museumsleiter, der voraussichtlich Ende Juli in Rente gehen wird.

