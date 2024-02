Weißenhorn

11:56 Uhr

Pläne für V-Markt werden konkreter: Neubau könnte größer werden

Plus Der Verbrauchermarkt in Weißenhorn soll abgerissen und in veränderter Form neu errichtet werden. Die Stadt schafft dafür die planungsrechtlichen Grundlagen.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Es wurde schon viel gesprochen und geschrieben über den geplanten Neubau für den V-Markt in Weißenhorn. Jetzt ist es sozusagen offiziell und die Planungen für das Großprojekt werden konkreter. Einstimmung hat der Bauausschuss am Montagabend beschlossen, einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen. Das Verfahren soll sicherstellen, dass das im Hinblick auf die Nahversorgung in Weißenhorn wichtige Projekt an der Stelle realisiert werden kann. In dem Zuge könnte auch gleich die Verkehrsregelung am Ortseingang von Weißenhorn verbessert werden. "Wir haben hier die Chance, an zentraler Stelle etwas neu zu ordnen", sagte Bürgermeister Wolfgang Fendt.

Stadtverwaltung und Stadtrat stehen geschlossen hinter dem Vorhaben der Georg Jos. Kaes GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Mauerstetten bei Kaufbeuren betreibt die V-Märkte. Der Gebäudekomplex an der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn, in dem noch weitere Geschäfte untergebracht sind, ist in die Jahre gekommen. Dieser soll deshalb abgerissen und neu errichtet werden. Die Mietverträge laufen wie berichtet Ende 2025 aus. Voraussichtlich Anfang 2026 könnte es also mit dem Projekt losgehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen