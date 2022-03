Weißenhorn

vor 17 Min.

Mit Leerrohren ist es in Weißenhorn schwieriger als gedacht

Plus Eigentlich wollte die Stadt Weißenhorn zusammen mit neuen Fernwärmeleitungen gleich Leerrohre für Glasfaser verlegen lassen. Doch das ist nicht so einfach.

Von Andreas Brücken

Aufgerissene Straßen gehören seit einiger Zeit zum Stadtbild von Weißenhorn. Grund dafür sind die Rohre der Fernwärmeleitung, die im Zuge des Netzausbaus in der Fuggerstadt verlegt werden. Um Zeit und Kosten zu sparen, sollen in den Gräben eigentlich auch gleich Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt werden, um später leichter leistungsstarke Internetverbindungen schaffen zu können. Was nach einer vernünftigen und günstigen Lösung für alle Beteiligten klingt, stellt sich im Dschungel der Bürokratie als komplizierter dar als gedacht.

