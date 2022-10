Mit Video: Rekordbesuch beim Leonhardiritt in Weißenhorn

Plus Anders als im Vorjahr durften nun wieder Zuschauerinnen und Zuschauer das Ereignis miterleben. Die Freude war auch bei den Teilnehmenden groß.

Ganz ehrlich, wie Ende Oktober fühlte sich das nicht an. Sicherlich nicht zuletzt die warmen Temperaturen bescherten dem diesjährigen Weißenhorner Leonhardiritt Besucherzahlen auf Rekordniveau. Andererseits war vielen die Freude anzumerken, dass zur traditionellen Reiterprozession wieder Publikum zugelassen war.