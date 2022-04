Weißenhorn

Musik, Märkte und mehr Leben: Händler freuen sich auf "Sommer im Städtle"

Plus Der Gewerbeverband befasst sich mit den Aktionen, die den Sommer über in Weißenhorn geplant sind. Ein zweiter verkaufsoffener Sonntag steht auf der Wunschliste.

Von Andreas Brücken

Nach zwei Jahren mit immensen Einschränkungen, Online-Konzerten und abgesagten Veranstaltungen sind Musizierende, Bands und Kapellen hungrig nach Auftritten vor Publikum. Die Stadt Weißenhorn will mit einer Veranstaltungsreihe, dem "Sommer im Städtle", Bands und Solokünstlern wieder die Möglichkeit geben, aufzutreten. Jeweils am Freitag sollen an immer wechselnden Orten der Fuggerstadt Konzerte im unkomplizierten Rahmen stattfinden. Eine Gage von immerhin 500 Euro winkt den Künstlerinnen und Künstlern für jeden Auftritt. Kein Wunder also, dass die Nachfrage bei Volker Drastik von der Stadtverwaltung dementsprechend hoch ist.

