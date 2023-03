Weißenhorn

Musikalisches Frühlingserwachen mit ansteckender Spielfreude

Die Blaskapelle Biberachzell unter Stabführung von Marei Richter beim Jahreskonzert 2023 in der Weißenhorner Stadthalle.

Plus Die Blaskapelle Biberachzell gestaltet zusammen mit der befreundeten Musikkapelle Ermingen ein unterhaltsames Jahreskonzert mit anspruchsvollen Einlagen.

Von Claudia Bader

Endlich wieder ein Konzert! Aus den Mitgliedern der Blaskapelle Biberachzell und der Musikkapelle Ermingen sprudelte förmlich die Begeisterung über den ersten öffentlichen Auftritt nach langer Zeit. Auch den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern des "musikalischen Frühlingserwachens" in der Weißenhorner Stadthalle war die Freude am Jahreskonzert deutlich anzumerken. Ruhe und Konzentration des Publikums während der anspruchsvollen Programmfolge und dazwischen lautstarker und anhaltender Applaus belohnten die ansteckende Spielfreude der befreundeten Blasorchester.

Mit der Eröffnungsfanfare der Olympischen Sommerspiele 1984 in Los Angeles, "Olympic Fanfare and Theme" von John Williams, präsentierte die Musikkapelle Ermingen einen feierlichen Auftakt. Und schon war solistisches Können angesagt: In der "Concert Etude" von Alexander Goedicke meisterte Ian Richter den wegen seiner Geschwindigkeit sehr anspruchsvollen Solopart auf der Trompete geradezu bravourös.

