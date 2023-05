Muttertag in Weißenhorn: Genießen, stöbern und einkaufen am Sonntag

Zum zweiten Mal bereichert ein Streetfood-Markt mit internationalen Speisen den verkaufsoffenen Sonntag in Weißenhorn. Und es ist noch mehr geboten.

Die Innenstadt von Weißenhorn bietet am Wochenende gleich mehrere Anlässe für einen Besuch. Der verkaufsoffene Sonntag am Muttertag, 14. Mai, lockt nicht nur mit Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch wieder mit mehreren Märkten. Wer hungrig ist, kann an zwölf Foodtrucks internationale Spezialitäten genießen. Der Streetfood-Markt öffnet schon am Freitagnachmittag, 12. Mai, und dauert insgesamt drei Tage.

Zum zweiten Mal richtet das Neu-Ulmer Unternehmen Mahlzeit Events die kulinarische Veranstaltung auf dem Weißenhorner Kirchplatz aus. Interessierte können sich anschauen, was in den Foodtrucks gebrutzelt, gegrillt, angerührt und angerichtet wird – und anschließend beherzt zugreifen. Das Angebot reiche von schwäbisch bis arabisch, von deftig bis süß, kündigt der Veranstalter an. Für jeden sei etwas geboten, und jeder könne sich neu ausprobieren. Begleitet wird der kulinarische Rundgang von entspannter Hintergrundmusik, ein DJ legt auf. Der Eintritt ist frei, geöffnet ist am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Der Gewerbeverband Weißenhorn spricht von einer "Erlebnis-Fußgängerzone"

Freundinnen und Freunde von Kunsthandwerk können dann am Sonntag durch die Innenstadt bummeln und sich an den Ständen in der Hauptstraße und der Memminger Straße umsehen. Dabei lässt sich auch die ein andere Rarität entdecken, denn ein Antik- und Trödelmarkt ergänzt den Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt. Von einer "Erlebnis-Fußgängerzone" spricht der Gewerbeverband Weißenhorn, der den verkaufsoffenen Sonntag organisiert. Die Märkte öffnen bereits um 11 Uhr, um 13 Uhr öffnen dann die am verkaufsoffenen Sonntag beteiligten Geschäfte ihre Türen.

Die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler sowie Dienstleistende präsentieren ihr umfangreiches Angebot und machen mit verschiedenen Aktionen auf sich aufmerksam. Auf dem Hauptplatz findet eine kleine Autoschau statt. Wenn der Nachwuchs zwischendurch eine Pause oder eine Abwechslung braucht: Beim Streetfood-Markt auf dem Kirchplatz ist ein Kinderkarussell aufgebaut, zudem stehen eine Luftballonaktion und Kinderschminken auf dem Programm.

