Weißenhorn

Nach fünf Jahren findet wieder eine Verbraucherschau in Weißenhorn statt

Erstmals seit 2018 kann der Gewerbeverband Weißenhorn wieder eine Verbraucherschau in der Fuggerhalle und dem Freigelände davor ausrichten.

Plus Betriebe und Dienstleister aus Weißenhorn und Umgebung präsentieren sich von 8. bis 10. September in und vor der Fuggerhalle. Es gibt Neuerungen im Programm.

Drei Tage lang erhalten Unternehmen und Organisationen aus Weißenhorn und Umgebung Gelegenheit, sich selbst sowie ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Der Gewerbeverband Weißenhorn richtet von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. September, nach sehr langer Pause wieder eine Verbraucherschau in und vor der Fuggerhalle aus. 2018, also vor fünf Jahren, fand zuletzt eine solche Schau in Weißenhorn statt. Turnusgemäß war zwei Jahre später die nächste geplant, aber aus bekannten Gründen wurde daraus nichts.

Es sei eine große Herausforderung gewesen, die jetzige Veranstaltung zu organisieren, sagt Katja Blum, die Vorsitzende des Gewerbeverbands. Nach der Corona-Pandemie sei es schwierig gewesen, Aussteller zu begeistern. "Als wir mit der Planung angefangen haben, waren viele Betriebe mit Aufträgen sehr voll", berichtet Blum. Und sie spricht von "bürokratischen Hürden", die der Gewerbeverband habe meistern müssen. "Wir können von der Menge der Aussteller nicht an 2018 anknüpfen", sagt Blum deshalb. Dennoch ist es ihrer Ansicht nach gelungen, ein attraktives Programm auf die Beine zu stellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

