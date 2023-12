Nach Unfall in Hegelhofen: Polizei ermittelt Verursacherin

In Hegelhofen wird ein geparktes Auto angefahren. Eine Zeugin beobachtet den Unfall und kann der Polizei mit ihren Angaben weiterhelfen.

Die Weißenhorner Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle gegen eine Frau eingeleitet. Diese hatte dem Polizeibericht zufolge ein anderes Auto in Hegelhofen beschädigt und war danach einfach weitergefahren. Der Unfall ereignete sich am Montagmittag auf einem Parkplatz an der Günzburger Straße in Hegelhofen. Dort wurde ein geparktes Auto angefahren. Aufgrund der Beobachtungen einer Zeugin und weiterer Ermittlungen konnte die Polizei herausfinden, wer die Unfallverursacherin ist. An dem angefahrenen Auto entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (AZ)