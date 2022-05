Nach Unfallfluchten in Weißenhorn: Polizei sucht Zeugen

Drei Autobesitzer haben Kratzer an ihren Fahrzeugen entdeckt. Nun ermittelt die Polizei in allen Fällen wegen Fahrerflucht.

In Weißenhorn wurden bei Unfällen mehrere Autos beschädigt. In allen drei Fällen kümmerten sich Unfallverursacher nicht um den Schaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der erste dieser Unfälle ereignete sich am Samstagnachmittag zwischen 16 und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz des V-Marktes in der Herzog-Georg-Straße. Ein grauer Skoda trug Schäden am hinteren rechten Kotflügel davon. Die Polizei glaubt, dass diese durch einen Einkaufswagen verursacht worden sein könnten.

2000 Euro Schaden nach Parkrempler

Zwischen dem 22. und 30. April parkte ein blauer VW in der Witzighauser Straße in Attenhofen. Dieser wurde in diesem Zeitraum angefahren und dabei am linken Außenspiegel sowie dem hinteren linken Kotflügel beschädigt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 2.000 Euro.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich in der Nacht zum Samstag. Dabei wurde in der Schubertstraße in Weißenhorn ein grauer Ford angefahren und im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt. Auch hier geht die Polizei von 2000 Euro Schaden aus.

Zeugen, die Hinweise zu den Unfällen geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 melden. (AZ)