Weißenhorn

12:59 Uhr

Nachruf: Weißenhorns erfolgreichster Turner Hans Dirr ist tot

Plus Hans Dirr stirbt im Alter von 78 Jahren. Er war nicht nur der wohl beste Turner des TSV Weißenhorn, sondern auch in Schwaben überaus erfolgreich.

Von Jürgen Bischof

Ein Blick in seine sportliche Vita zeigt eindrucksvoll: Hans Dirr war in den 1950er und 1960er Jahren einer der erfolgreichsten Turner in Schwaben. Beim TSV Weißenhorn spricht man sogar vom "wohl besten Turner in der Vereinsgeschichte". Jetzt starb Dirr im Alter von 78 Jahren. Ein Nachruf.

