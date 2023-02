Narrenecho erscheint: Weißenhorner Fasnachter trotzen der Inflation

Plus Von Montag an verkauft die Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht die neue Ausgabe des Narrenecho. Ein Karikaturist ist jetzt Mitglied der Redaktion.

Zwei Jahre lang mussten sich Faschingsbegeisterte auch in Weißenhorn mit einer stillen närrischen Zeit begnügen. Passend dazu befasste sich die Redaktion des Narrenecho mit "Homefasnachten" und weiteren Alternativen. Jetzt sind die Corona-Beschränkungen wieder weggefallen und die Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht (IWF) freut sich, endlich wieder zur normalen Fasnacht zurückzukehren. Das ist der neuen Ausgabe ihrer Faschingszeitung anzumerken, obwohl das Titelthema die nächste Krise aufgreift.