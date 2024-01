20 Jahre Mordfall Karolina: Eine Kripo-Beamtin öffnet ihre Akten

Von Jens Noll - vor 32 Min. Artikel anhören Shape

Im Januar 2004 starb die dreijährige Karolina, der Grauenhaftes angetan wurde. Annemarie Manlig war die leitende Ermittlerin in dem Fall. Der lässt sie nicht mehr los.

Der bislang spektakulärste Fall ihrer Karriere hat auch 20 Jahre später noch einen Platz in Annemarie Manligs Büro. Zwei Ordner in einem Regal sind voll mit Unterlagen und Presseberichten. Fotos zeigen die Ermittlerin mal mit dem Mann und mal mit der Frau, die beide später wegen Mordes an der dreijährigen Karolina zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurden. "Mit der Verurteilung war der Fall für mich erledigt", sagt die Beamtin der Kriminalpolizei Neu-Ulm. "Ich habe ihn nicht weiterverfolgt, aber er verfolgt mich immer wieder."

Der Tod des kleinen Mädchens, das grausam gefoltert wurde, hat das ganze Land erschüttert. Weit über den Kreis Neu-Ulm hinaus machte das schreckliche Verbrechen Schlagzeilen. Zum runden Jahrestag greifen es Medien bundesweit wieder auf und erinnern mit Artikeln und Podcasts daran. "Es war mein spektakulärster Fall", sagt Manlig, die im Jahr 2004 als Hauptsachbearbeiterin der Kripo Krumbach die Ermittlungen leitete. Es werde wohl keinen vergleichbaren mehr in ihrer weiteren Laufbahn geben, fügt sie hinzu. "Ich hoffe, dass es so etwas nicht mehr gibt", schiebt sie nach.

