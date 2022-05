Weißenhorn/Neu-Ulm

Streetfood ist ihre Leidenschaft: Das sind die Gründer von Mahlzeit-Events

Plus Drei junge Familienväter haben gemeinsam das Unternehmen Mahlzeit-Events gegründet. Was die Neu-Ulmer in Weißenhorn vorhaben - und wo sie bald sonst noch sind.

Von Rebekka Jakob

Was ist das leckerste Streetfood? Schwierige Frage, findet Dalibor Topalovic, dem es damit so geht wie den meisten Besuchern von Streetfood-Märkten: "Es ist einfach alles sehr lecker." Der 35-Jährige ist so etwas wie ein Experte auf dem Gebiet. Gemeinsam mit seinen Freunden Mario Katic und Nico Di Maso hat er in Neu-Ulm das Unternehmen Mahlzeit-Events gegründet. Der Name ist Programm: Die drei vernetzen Anbieter von Food-Trucks und organisieren gemeinsame Streetfood-Festivals. In Weißenhorn sind sie am kommenden Wochenende vom 6. bis 8. Mai zum ersten Mal am Kirchplatz vertreten - und stellen ihr Konzept vor, mit dem sie sich von anderen Anbietern unterscheiden wollen.

