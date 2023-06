Tipps zur Grillsaison: Was kommt bei den Profis auf den Grill?

Plus Perfekter Garpunkt, exotische Marinaden und fleischlose Alternativen: Fachleute aus dem Landkreis verraten Tipps und Trends für die nächste Grillparty.

Grillen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme. Viel mehr. Sabine und Joe Müller aus Weißenhorn grillen leidenschaftlich gerne. Sie tun dies das ganze Jahr über, sogar an Weihnachten kommt die Familie um ihre Grillstation zusammen. Egal, ob zu den Feiertagen oder an einem normalen Wochentag: Ein paar Regeln für das perfekte Grillfest haben die Müllers.

Das Fleisch solle man unbedingt eine halbe Stunde vor dem Grillen aus dem Kühlschrank holen, sagt Sabine Müller. Den Grill temperieren sie währenddessen nur auf mittlere Hitze. Je langsamer das Grillgut gart, desto saftiger bleibt es. So lautet die Faustregel, sagt Joe Müller. Außerdem nutzen sie gerne den Bereich ihres Grills mit indirekter Hitze, besonders für Geflügel oder Gemüse, das länger gegart werden muss.