Jetzt offiziell "fahrradfreundlich": Aber wie macht sich das bemerkbar?

Plus Der Landkreis Neu-Ulm und Weißenhorn erhalten ein Zertifikat, das Verbesserungen beim Radverkehr würdigt. Für die Radbeauftragten ist das ein Ansporn, noch mehr zu tun.

Seit Jahren verfolgt die Stadt Weißenhorn das Ziel, attraktiver für Radfahrerinnen und Radfahrer zu werden. Der Radverkehrsbeauftragte Volker Drastik und weitere Interessierte bemühen sich seit 2017 um die Auszeichnung "fahrradfreundliche Kommune", die von der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern (AGFK) verliehen wird. Der Prozess war schwieriger gewesen als gedacht, die Kommission der AGFK wollte Weißenhorn das Zertifikat im ersten Anlauf 2021 nicht ausstellen. Mit einem umfangreichen Verkehrskonzept und großen Plänen für die Zukunft hat es jetzt doch geklappt. Auch der Landkreis Neu-Ulm hat die Auszeichnung erhalten. Wie macht sich das bemerkbar?