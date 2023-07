Weißenhorn

17:31 Uhr

Neue Ärzte übernehmen Frauenarztpraxis in Weißenhorn

Plus Die beiden Gynäkologen Ionnis Valinos, 41, und Janis Kalvins, 38, übernehmen Frauenarztpraxis von Eberhard und Ursula Kiwus in Weißenhorn.

Von Ursula Katharina Balken

In Weißenhorn steht ein Wechsel an: Die Frauenarztpraxis Kiwus wird von zwei Medizinern weitergeführt. Die beiden Nachfolger verbindet nicht nur das Studium in Ulm: Als eingespieltes Team haben sie bereits ganz in der Nähe zusammengearbeitet.

Ärztemangel - vor allem im ländlichen Raum - ist ein lebhaft diskutiertes Thema. Vor allem bei der Hausarztversorgung, aber auch auf dem Gebiet der Fachärzte gab es im Landkreis Neu-Ulm bereits erhebliche Einschnitte. Dafür gibt es zahlreiche Gründe. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern nennt unter anderem dafür auch die demografische Entwicklung. Menschen haben eine höhere Lebenserwartung, was dazu führt, dass sie immer mehr auf medizinische Versorgung angewiesen sind. So ist es ein Glücksfall für Weißenhorn mit seinem beachtlichen Einzugsbereich, dass zwei Mediziner den Sprung in die Selbstständigkeit wagen. Sie treten die Nachfolge der Praxis Kiwus an, die mehr als 30 Jahre in der Fuggerstadt präsent war. Eberhard Kiwus hatte die frauenärztliche Praxis von Dr. Aboul Kheir übernommen.

