Weißenhorn

vor 32 Min.

Neue Feuerwache in Weißenhorn rückt weiter stadtauswärts

Plus Der Standort des Feuerwehrhauses, das in Weißenhorn gebaut werden soll, muss verschoben werden. Es stünde sonst dem Ausbau des nahen Kreisverkehrs im Weg.

Von Andreas Brücken

Die freiwilligen Helfer der Feuerwehr stehen rund um die Uhr, an sieben Tagen der Woche einsatzbereit, wenn sie gebraucht werden. In der Stadt Weißenhorn sind die Rettungskräfte im vergangenen Jahr für Brandeinsätze, technische Hilfen aber auch bei Fehlalarmen mehr als 200 Mal ausgerückt. Damit die Mannschaft mit einem Fuhrpark von rund einem Dutzend Fahrzeugen zeitgemäß untergebracht ist, haben sich die Stadträte und die Verwaltung dafür entschieden, den bisherigen Standort der Feuerwehr an der Roth zu verlassen, um in ein neues Gebäude umzuziehen. Auf einem Grundstück am Stadtrand, gegenüber des V-Marktes an der Illerberger Straße soll der Neubau entstehen. Doch der wäre nun fast einem Bauvorhaben des Staatlichen Bauamts in Krumbach in die Quere gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen