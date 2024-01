Weißenhorn

Neue Lampen für Schloss- und Kirchplatz in Weißenhorn

Plus Vor dem Weißenhorner Rathaus müssen kaputte Bodenleuchten ersetzt werden. Der Stadtverwaltung liegt ein Angebot vor, das teurer ist als gedacht.

Von Jens Noll

Einige Bürgerinnen und Bürger haben die Weißenhorner Stadtverwaltung bereits auf das Problem aufmerksam gemacht. Im Boden eingelassene Lampen am Schlossplatz vor dem Rathaus und beim Barfüßer funktionieren nicht mehr richtig. Das Licht flackere und die Gläser seien teilweise gesprungen, berichtete die Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz ( CSU), die am Montagabend die Sitzung des Bauausschusses leitete. Doch der Lampentyp werde nicht mehr hergestellt. Für eine Ersatzbeschaffung hat die Verwaltung ein Angebot eingeholt. Weil sich dieses auf rund 60.000 Euro beläuft und der Einbau in diesem Betrag noch gar nicht mit eingerechnet ist, wird sich der Bauausschuss in einer der nächsten Sitzungen mit dem Thema befassen müssen.

Die Lampen seien undicht gewesen und müssten deshalb flächendeckend ausgetauscht werden, präzisiert Lutz auf Nachfrage unserer Redaktion. Lampen in der Größe gebe es allerdings nicht mehr. Die Verwaltung wird deshalb Lutz zufolge eine Sitzungsvorlage zum weiteren Vorgehen vorbereiten. Ein Auftrag zum Austausch der Leuchten in dieser Größenordnung müsste ausgeschrieben werden.

