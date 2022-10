Weißenhorn

18:00 Uhr

Neue Pflegeschule in Weißenhorn: Jetzt geht es in die Praxis

In einem Raum, der wie ein Krankenzimmer ausgestattet ist, können die angehenden Pflegefachkräfte üben. Unser Foto zeigt (von links) die Schülerinnen Vanessa Kugler und Sarah Ott mit Schulleiterin Heike Preßmar.

Plus Anfang September hat die Ausbildung in der neuen Berufsfachschule für Pflege in Weißenhorn begonnen. Zwei Schülerinnen berichten von ihren Erfahrungen.

Von Jens Noll

Eine Spritze geben, Katheter anlegen, den Patienten aus dem Bett holen: An speziellen Puppen lassen sich pflegerische Tätigkeiten gut üben. Das ersetzt natürlich nicht den Umgang mit echten Menschen. Einen Vormittag lang haben die Auszubildenden der Berufsfachschule für Pflege schon ihre Fähigkeiten im realen Krankenhausalltag in der Weißenhorner Stiftungsklinik unter Beweis gestellt. Am Montag, 24. Oktober, beginnt für sie der erste längere Praxisteil im Rahmen ihrer dreijährigen Ausbildung. "Wir freuen uns auf die Praxis", sagt Vanessa Kugler, eine der insgesamt elf Schülerinnen und Schüler der Klasse.

