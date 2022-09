Weißenhorn

06:00 Uhr

Neue Streetworkerin in Weißenhorn möchte Spuren hinterlassen

Nina Frey ist seit drei Monaten Streetworkerin in Weißenhorn. Wenn sie ihre Runden durch die Fuggerstadt dreht, ist immer ihre Hündin Nala mit dabei.

Lokal Seit Juni ist Nina Frey eine weitere Ansprechpartnerin für Jugendliche in Weißenhorn. Was sie an ihrem Beruf besonders liebt und welche Rolle Hündin Nala spielt.

Von Jonas Klimm

Wenn viele Menschen den Feierabend einläuten, beginnt für Nina Frey der Arbeitstag häufig erst. Dann streift sie durch die Straßen und über die Plätze von Weißenhorn und hält Ausschau nach Jugendgruppen, um mit diesen ins Gespräch zu kommen. Mit dabei ist immer Hündin Nala. Die gut ein Jahr alte französische Bulldogge sei selbst bei harten Fällen der "Türöffner", sagt die 25-Jährige mit einem Lächeln. Nina Frey hat im Juni eine ganz besondere Stelle in Weißenhorn übernommen.

