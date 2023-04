Neuer Mann im Weißenhorner Stadtrat: Martin Mundt folgt auf Frank Ilg

Plus Als künftiger Jugendbeautragter möchte der neue Stadtrat Martin Mundt ein offenes Ohr für die Belange der jungen Generation in Weißenhorn haben.

Zu Beginn der Weißenhorner Stadtratssitzung am Montagabend stand die Verabschiedung von Frank Ilg ( Freie Wähler/WÜW) auf der Tagesordnung. Auf die Gründe für die Niederlegung seines Stadtratsmandats ging Ilg nicht näher ein, aber im Vorfeld hatte er unter anderem auf die zeitliche Belastung durch neue Aufgaben verwiesen. Die Dritte Bürgermeisterin Jutta Kempter dankte im Namen der Stadträtinnen und Stadträte für die gute Zusammenarbeit. Anschließend beglückwünschte sie Martin Mundt als Nachfolger.

Jürgen Bischof (Freie Wähler/WÜW) lobte die zahlreichen "frischen Ideen", die sein Kollege Ilg zu den Sitzungen und Beratungen beigesteuert habe. Der Bubenhauser betonte seinerseits, dass man auch künftig gerne mit Anliegen zu ihm kommen könne.