Neuer Standort gesucht: Norma will unbedingt in Weißenhorn bleiben

Seit 1993 betreibt der Discounter Norma die Filiale an der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn. Zum Jahresende 2023 muss die Ladenfläche jedoch frei werden.

Von Jens Noll

Noch wehen die Fahnen von Norma an der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn. Doch Ende 2023 wird die dortige Filiale schließen. Denn der Vermieter hat andere Pläne. Norma sucht daher eine neue Bleibe und hält am Standort Weißenhorn fest. Ein Umzug der Filiale in eine benachbarte Kommune ist nach Angaben des Unternehmens keine Option.

Auf Nachfrage unserer Redaktion äußert sich der Lebensmittelhändler mit Hauptsitz in Nürnberg zu den derzeitigen Entwicklungen. "Es ist richtig, dass wir als Mieter des Standortes Weißenhorn an der Herzog-Georg-Straße zum Jahreswechsel gekündigt wurden", schreibt Norma. Über die Mietvertragsinhalte will der Discounter allerdings keine Auskunft geben. Auch weitere Mieter auf dem Areal haben wie berichtet eine Kündigung erhalten. Denn V-Markt plant offensichtlich größere Veränderungen auf dem Gelände in Weißenhorn. Dem Vernehmen nach sollen die Gebäude abgerissen und ein Neubau errichtet werden.

