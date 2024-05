Weißenhorn

Neues Gastro-Angebot: Auf einen Prosecco in die Weißenhorner Altstadt

Ein Weißenhorner Prosecco, ein Grauburgunder und ein Roséwein mit eigenen Etiketten sind beim neuen gastronomischen Angebot in der Fuggerstadt erhältlich.

Plus Ein kühles Getränk genießen, dazu ein Essen von örtlichen Lokalen: Ein neues Projekt des Kulturbüros soll südländisches Flair nach Weißenhorn bringen.

Von Jens Noll

Neuffen-Schloss, Oberes Tor und Giggaler - das sind nicht nur drei bekannte Gebäude in Weißenhorn. Diesem Namen tragen auch drei Getränke, die Interessierte künftig in der Fuggerstadt erwerben können - auf Wunsch bereits gekühlt und mit Gläsern. "Komm und nimm Platz" - dieses Motto gilt für die Aktion "Prosecco in der Altstadt", die das Kulturbüro ins Leben gerufen hat. Nach italienischem und französischem Vorbild laden künftig Tischpaare im Städtle dazu ein, sich hinzusetzen und zu genießen. Bei örtlichen Gastronomen gibt es das passende Essen dazu.

Dolce Vita mitten in der Stadt - die Idee für dieses Projekt hatte Volker Drastik bereits im Jahr 2023. Anna-Maria Höß, seine Nachfolgerin als Leiterin des Kulturbüros, stellte das Vorhaben jüngst im Stadtrat vor. Das Gremium war ebenfalls sehr angetan und befürwortete es mit einstimmigem Votum. Bürgermeister Wolfgang Fendt lobte das Angebot als eine von mehreren Initiativen zur Belebung der Innenstadt, die im Übrigen aus einem Fördertopf finanziert werden. "Die Stunde Arbeit hat sich gelohnt", sagte Fendt über das Ausfüllen eines Formulars, das letztlich dazu geführt hatte, dass die Stadt Weißenhorn insgesamt 260.000 Euro Zuschuss erhält.

