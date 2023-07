Weißenhorn

12:22 Uhr

Neuffen Classics in Weißenhorn: Oldtimer bestaunen auf der Turnerwiese

Interessierte können am Sonntag im Weißenhorner Stadtpark wieder zahlreiche automobile Schmuckstücke bewundern.

Zum elften Mal findet am Sonntag, 9. Juli, die Old- und Youngtimer-Schau "Neuffen Classics" in Weißenhorn statt. Besitzer können ihre Schätze noch anmelden.

Der Weißenhorner Stadtpark wird am Sonntag, 9. Juli, wieder zum großen Autosalon. Die örtliche BRK-Bereitschaft richtet die schon zur Tradition gewordene Old- und Youngtimer-Schau „Neuffen Classics“ aus. Diese findet dann bereits zum elften Mal in der Fuggerstadt statt. Von 10 bis 17 Uhr können sich Interessierte historische Fahrzeuge wie zum Beispiel liebevoll gepflegte Sportwagen aus vergangenen Jahrzehnten anschauen. Neben einer Ausfahrt steht auch wieder eine Prämierung auf dem Programm. 11. Neuffen Classics in Weißenhorn: um 15.30 Uhr ist Prämierung In bewährter Weise ist die Turnerwiese im Stadtpark Schauplatz der Ausstellung. Neben Autos und Motorrädern werden auch Oldtimertraktoren präsentiert. Während die Fahrzeuge zwischen 10 und 14 Uhr nach und nach eintreffen, bietet die BRK-Bereitschaft einen Frühshoppen und Mittagessen an. Auf der Speisekarte stehen ein Weißwurstfrühstück, Steaks, Würstchen, und Polled-Pork-Burger, am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. 27 Bilder Blitzendes Chrom und glänzender Lack: Fotos von den Neuffen Classics in Weißenhorn Foto: Roland Furthmair Von 14 bis 14.45 Uhr werden zahlreiche Besitzerinnen und Besitzer mit ihren automobilen Schmuckstücken eine Runde durch Weißenhorn und die Umgebung drehen. Einige Fahrzeuge werden aber auf der Turnerwiese bleiben. Die Prämierung und Pokalverleihung ist um 15.30 Uhr angesetzt. Zur Unterhaltung der jungen Gäste steht wieder eine Hüpfburg bereit, außerdem bietet der Veranstalter Fahrten mit kleinen Rot-Kreuz-Elektro-Fahrzeugen auf einem Parkour an. Besitzerinnen und Besitzer von Oldtimern können sich und ihre Fahrzeuge über die Internetseite www.b-r-k.de/neuffen-classics für die Veranstaltung anmelden. (AZ)

