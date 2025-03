Neustart im Löwen in Weißenhorn

Der Gasthof zum Löwen in Weißenhorn ist weit über die Grenzen des Landkreises hinaus für seine gute und traditionelle Küche bekannt. Momentan können Restaurantbesucher nur am Frühstücksbuffet des Hotels teilnehmen, mittags und abends hat das Lokal krankheitsbedingt seit einigen Monaten geschlossen.

Das ändert sich nun voraussichtlich ab Mai: Mit neuer Führung, einem neuen Team und einem neuen Konzept kehrt das Traditionsgasthaus zurück. Wann genau es losgeht, ist noch unklar. „Wir stecken noch mitten in den Renovierungen“, sagt Christina Simmnacher vom Löwen in Weißenhorn. Details über den Betrieb in der Gaststätte in der Altstadt verrät sie noch nicht.