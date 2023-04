Weißenhorn

Norma will einen neuen Supermarkt in Weißenhorn bauen

Neben V-Markt und Rewe hat auch Norma eine Filiale an der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn. Direkt neben dem Kreisverkehr würde das Unternehmen gerne einen Neubau errichten.

Plus Der Lebensmittelhändler Norma plant seinen Auszug aus dem V-Markt-Areal in Weißenhorn. Doch einen Neubau ganz in der Nähe lehnt der Bauausschuss ab.

Die Supermarktkette Norma sucht nach einem neuen Standort in Weißenhorn. Doch einem Neubau auf der grünen Wiese schiebt der Bauausschuss des Stadtrats einen Riegel vor. Bei einer Gegenstimme hat das Gremium am Montagabend einen Antrag des Unternehmens auf Bauvorbescheid abgelehnt. Wie geht es jetzt weiter mit den Plänen?

Derzeit betreibt Norma eine Filiale auf dem V-Markt-Areal an der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn. Wie berichtet, stehen auf dem Gelände größere Veränderungen an. Es ist davon die Rede, dass V-Markt die Gebäude abreißen und neu bauen möchte. Bestätigt hat das die Zentrale des Unternehmens in Mauerstetten bei Kaufbeuren bislang nicht. Doch Mieter auf dem Areal haben unserer Redaktion berichtet, dass ihnen gekündigt wurde. Spätestens Ende des Jahres müssen sie ausziehen.

