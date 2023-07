Weißenhorn

Nostalgie und Technik: Ein Weißenhorner baut selbst Drehorgeln

Plus Helmut Seitz aus Weißenhorn hat der Kunst des Drehorgelspielens auf den Zahn gefühlt. Er begleitet den Liederkranz, produziert aber auch Instrumente.

Von Ralph Manhalter

Woran liegt es, dass der Klang der Instrumente immer ein wenig an Berlin erinnert? An das alte Berlin wohlgemerkt, jenes der Kaiserzeit und der Weimarer Republik, als an jeder Ecke eben ein Drehorgelspieler die aktuellen Gassenhauer zum Besten gab. Möglicherweise ist diese Assoziation der parallelen Entwicklung von Tonübertragungen über das neue Medium Rundfunk geschuldet, denn auch in anderen Städten Europas war zur vorletzten Jahrhundertwende der Leierkastenmann aus dem Straßenbild nicht wegzudenken. Den ausschlaggebenden Impuls zur Beschäftigung mit dieser Technik erhielt Helmut Seitz jedoch nicht in der Hauptstadt, sondern in der Ulmer Fußgängerzone.

Bislang musikalisch mit der Gitarre vertraut, entschied sich der Weißenhorner, der Kunst des Drehorgelspielens auf den Zahn zu fühlen. Es dauerte nicht lange, da hatte der heute 73-Jährige sein eigenes Instrument gebaut. Zwar noch mit einigen vorgefertigten Teilen namhafter Hersteller, aber ebenso mit einer großen Portion Handarbeit. Die Pfeifen beispielsweise habe er von Anfang an selbst gemacht, sagt Seitz ganz bescheiden. Je nach Ausführung beherberge eine Drehorgel davon 20 bis 60 Stück; hinzu kommen noch die Basspfeifen.

