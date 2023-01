Veranstalter müssen künftig wohl mehr für die Fuggerhalle bezahlen

Plus Die Stadtverwaltung möchte die Benutzungsordnung für die Mehrzweckhalle in Weißenhorn ändern. Das würde zu höheren Pauschalen und Zuschlägen führen.

Noch ist die Entscheidung nicht gefallen. Doch es ist davon auszugehen, dass Nutzerinnen und Nutzer der Weißenhorner Fuggerhalle künftig mehr bezahlen müssen, wenn sie dort beispielsweise private oder gewerbliche Veranstaltungen ausrichten. Die Stadtverwaltung hält es für angebracht, die Benutzungsordnung für die Mehrzweckhalle der Städtischen Realschule entsprechend zu ändern. Als Begründung führt die Verwaltung unter anderem gestiegene Personal- und Energiekosten an.