Ärger um Tierhaltung: Schafe in Oberhausen können ihren Stall nicht beziehen

Plus Ein Stadtrat ist der Ansicht, dass eine Schafherde nicht artgerecht gehalten wird. Der Eigentümer widerspricht. Er versteht die Vorgaben der Behörden nicht.

Neugierig laufen die kleinen braunen Schafe bis vor an den Zaun und betrachten die zwei Personen, die vor ihnen stehen. Ulrich Fliegel kennt die Tiere, er hat sie schon lange im Blick. Regelmäßig kommt der Wallenhauser beim Gassigehen mit dem Hund an der Schafweide bei Oberhausen vorbei. Auch wenn die Tiere einen munteren Eindruck machen und regelmäßig gefüttert werden, ist Fliegel der Ansicht, dass sie nicht artgerecht gehalten werden. Mehrfach bemängelte auch das Veterinäramt die Schafhaltung und forderte den Eigentümer auf, etwas zu ändern. Doch es passiere nichts, sagt Fliegel. Dabei steht einige Meter weiter eine relativ neue Holzhütte, die dem Eigentümer der Schafe gehört und auch für Tierhaltung gedacht ist.