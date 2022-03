Betreiber will vietnamesischen Tempel im Marzellus-Garten aufstellen

Plus Marzellus Hampp hat einige Vorbereitungen für eine neue Attraktion in seinem Garten getroffen. Doch es wird noch einige Zeit vergehen, bis alles fertig ist.

Marzellus Hampp ist ein streitbarer Mensch. Er sagt selbst über sich, dass er gerne stichele, und bezeichnet sich als "Freidenker". Der 71-Jährige betont: Ohne seine Art und seine Bereitschaft, sich gegen gewisse Regeln zu entscheiden, würde es den Marzellus-Garten in seiner heutigen Form nicht geben. Wie berichtet soll die idyllische Anlage mit Bäumen, Blumen, Buddhas und Bächen, die Hampp ohne die erforderlichen Genehmigungen zwischen Oberhausen und Biberachzell geschaffen hat, nachträglich legalisiert werden. Der Betreiber hat derweil schon Pläne für eine neue Attraktion, die den Garten bereichern soll.