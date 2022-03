Weißenhorn-Oberhausen

Gebaut ohne Genehmigung: Marzellus-Garten soll legalisiert werden

Plus Der Marzellus-Garten zwischen Biberachzell und Oberhausen ist eine Attraktion und lockt viele Besucher an. Doch die Anlage wurde ohne Genehmigung errichtet.

Von Andreas Brücken

Auf mehreren Tausend Quadratmetern hegt und pflegt Marzellus Hampp seit Jahrzehnten mit Liebe, Arbeit und nicht zuletzt viel Geld ein malerisches Kleinod im Bibertal zwischen Oberhausen und Biberachzell. Dort sprudelt und plätschert die Biber durch Bachläufe und Teiche. Verschlungene Pfade und Wege erschließen immer wieder neue Einblicke in die Landschaft, während unzählige Terrassen, Sitzgelegenheiten oder Ruheplätze zum Verweilen einladen. Der Marzellus-Garten ist unter Naturliebhabern und Erholungssuchenden schon lange kein Geheimtipp mehr. Doch bei all der Liebe zur Natur wurden offensichtlich Paragrafen, Verordnungen und Vorschriften aus den Augen verloren, wie jüngst die Weißenhorner Stadtverwaltung feststellte. In seiner Sitzung am Montagabend hat sich deshalb der Bauausschuss mit der Anlage befasst.

