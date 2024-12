Überholmanöver am Ortsausgang: 90-Jähriger überfährt Verkehrsinsel

Beim Versuch, einen Traktor zu überholen, hat ein 90-jähriger Autofahrer in Oberhausen eine Verkehrsinsel übersehen und dabei einen hohen Schaden verursacht, das teilt die Polizei mit. Der Mann war am Donnerstagmorgen mit seinem Auto auf der Von-Katzbeck-Straße in Richtung Weißenhorn unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang wollte er einen Traktor vor ihm überholen. Dabei übersah er eine Verkehrsinsel.

Der Mann überfuhr die Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen und eine Straßenlaterne. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei Weißenhorn auf rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug des 90-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (AZ)