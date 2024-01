Unbekannte Person fährt in Oberhausen gegen einen geparkten Mercedes

Auf mehrere tausend Euro schätzt die Polizei den Schaden, der im Weißenhorner Stadtteil Oberhausen an einem Auto entstand. Der Verursacher fuhr einfach weiter.

In der Bürgermeister-Streitle-Straße in Oberhausen ist ein grauer Mercedes angefahren und dadurch erheblich beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Dienstag zwischen 7 und 11 Uhr. Die Person, die den Zusammenstoß mit dem geparkten Auto verursacht hat, entfernte sich anschließend unerlaubterweise vom Unfallort. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Die Polizeiinspektion Weißenhorn nimmt Hinweise entgegen

Der Schaden am Mercedes ist beträchtlich und beläuft sich laut Polizeibericht auf mehrere tausend Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der geflüchteten Person oder zum Hergang des Unfalls geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309 9655-0 an die Polizeiinspektion Weißenhorn zu wenden. (AZ)